«Индиана» обменяет Майлза Тернера, если не договорится о продлении контракта

Теги возможные переходы Индиана НБА Майлз Тернер Баскетбол

«Индиана» обменяет Майлза Тернера (26 лет, 211 см), если не сможет согласовать с центровым условия продления контракта, сообщает журналист Action Network Мэтт Мур со ссылкой на несколько источников.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Пэйсерс» ведут переговоры с Тернером о продлении соглашении. Сообщалось, что игрок претендует на зарплату 20 миллионов долларов в год.

Нынешний контракт Тернера истекает летом 2023 года.

В этом сезоне центровой показывает лучшую результативность за карьеру. Он набирает 16,7 очка, 7,9 подбора и 2,2 блок-шота в среднем за матч.

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков

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8 комментариев

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Daishi
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Как по мне, 20-ка и есть его предельная стоимость, не шибко ломит в этом плане Тёрнер.
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ДИКАНЬ
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Закинули удочку и цену обозначили.
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Nightyork97
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Найдите лучше на рынке за эти деньги, Капела 19 получает, он точно не хуже него.
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Joshua Morgenstern
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Он, плюс Халибертон и Хилд в Лейкерс, в обмен на Расса и Дэвиса. И ещё пик первого раунда от Индианы.
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Light Yagami
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Ответ НеБрат
Там Шенгюн на развитии на его позиции.
А ведь действительно. Визуально вообще не похож на центра парень. Я думал, Шенгюн SF или PF.
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НеБрат
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Ответ Light Yagami
В рокец его было бы норм. Со след. сезона должны уже перестать валять дуракаи начать рвать Запад. Потенциал там бешеный у парней, кто матчи смотрит и так это видит, думаю.
Там Шенгюн на развитии на его позиции.
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Light Yagami
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В рокец его было бы норм. Со след. сезона должны уже перестать валять дуракаи начать рвать Запад. Потенциал там бешеный у парней, кто матчи смотрит и так это видит, думаю.
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6LACK
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Ага, только если вместе с Хилдом в Лейкерс
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