«Индиана» обменяет Майлза Тернера, если не договорится о продлении контракта

« » обменяет (26 лет, 211 см), если не сможет согласовать с центровым условия продления контракта, сообщает журналист Action Network Мэтт Мур со ссылкой на несколько источников.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Пэйсерс» ведут переговоры с Тернером о продлении соглашении. Сообщалось, что игрок претендует на зарплату 20 миллионов долларов в год.

Нынешний контракт Тернера истекает летом 2023 года.

В этом сезоне центровой показывает лучшую результативность за карьеру. Он набирает 16,7 очка, 7,9 подбора и 2,2 блок-шота в среднем за матч.

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