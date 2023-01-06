Эмил Райкович: «Использовали паузу для отдыха, восстановления и перезагрузки»

Теги ЦСКА Енисей Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал о подготовке к первому матчу в Единой лиге ВТБ после новогодней паузы.

«У нас случилась необычно долгая пауза в ходе сезона, мы использовали ее для отдыха, восстановления и перезагрузки. Также было здорово провести чуть больше времени с семьями, и я надеюсь, что все наши болельщики здорово провели выходные. Хочу всех поздравить с наступившим Новым годом и приближающимся Рождеством!

Сейчас пора возвращать свой ритм. Нам предстоит матч с «Енисеем», который очевидно добавил в уровне баскетбола, стал играть лучше по сравнению с нашей первой встречей в Москве. Нужно действовать собранно и качественно, чтобы обеспечить победу на выезде», – сказал Райкович.

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