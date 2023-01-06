Шэйдон Шарп примет участие в конкурсе данков

Теги Портленд НБА Матч всех звезд НБА Шэйдон Шарп Баскетбол

Новичок «Портленда» Шэйдон Шарп примет участие в конкурсе данков, который пройдет в рамках Уик-энда всех звезд-2023, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Матч всех звезд-2023 состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

Шарп был выбран «Блэйзерс» под 7-м номером драфта-2022. 19-летний форвард набирает 7,9 очка и 2,5 подбора в среднем за матч.

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