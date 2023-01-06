Джарен Джексон набрал 31+10 и повторил показатели Пау Газоля

Форвард « » стал первым после игроком «Гризлис», который в одном матче набрал 30+ очков и сделал 10+ подборов при проценте с игры не менее 80.

В сегодняшнем гостевом матче против « » (123:115) Джексон записал на свой счет 31 очко, 10 подборов и 3 блок-шота, реализовав 12 из 14 с игры (85,7%).

Газоль выступал за «Мемфис» с 2001 по 2008 год. После испанца за команду играли такие бигмены, как Марк Газоль и Зак Рэндолф.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд – за 8 лет. И помог создать бизнес, который сейчас оценивают в $5 млрд