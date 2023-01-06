Джарен Джексон набрал 31+10 и повторил показатели Пау Газоля

Теги Мемфис Пау Газоль Орландо НБА Джарен Джексон-младший Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Джарен Джексон стал первым после Пау Газоля игроком «Гризлис», который в одном матче набрал 30+ очков и сделал 10+ подборов при проценте с игры не менее 80.

В сегодняшнем гостевом матче против «Орландо» (123:115) Джексон записал на свой счет 31 очко, 10 подборов и 3 блок-шота, реализовав 12 из 14 с игры (85,7%).

Газоль выступал за «Мемфис» с 2001 по 2008 год. После испанца за команду играли такие бигмены, как Марк Газоль и Зак Рэндолф.

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