Джа Морэнт забросил невероятный лэй-ап, дважды поменяв решение в воздухе

Звездный разыгрывающий « » забросил невероятный лэй-ап во время победного матча против « » (123:115).

В конце первой четверти 23-летний игрок пошел в проход, обыграв новичка «Мэджик» , выпрыгнул, но решил отдать передачу в угол на Джона Кончара, но увидев, что партнер закрыт, бросил по кольцу с сопротивлением .

Морэнт завершил матч с 32 очками, 6 передачами и 5 подборами.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать