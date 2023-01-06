Джа Морэнт забросил невероятный лэй-ап, дважды поменяв решение в воздухе
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт забросил невероятный лэй-ап во время победного матча против «Орландо» (123:115).
В конце первой четверти 23-летний игрок пошел в проход, обыграв новичка «Мэджик» Паоло Банкеро, выпрыгнул, но решил отдать передачу в угол на Джона Кончара, но увидев, что партнер закрыт, бросил по кольцу с сопротивлением Уэнделла Картера.
Морэнт завершил матч с 32 очками, 6 передачами и 5 подборами.
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