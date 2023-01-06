Джа Морэнт забросил невероятный лэй-ап, дважды поменяв решение в воздухе

Теги Мемфис Орландо НБА видео Уэнделл Картер Джа Морэнт Джон Кончар Паоло Банкеро Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт забросил невероятный лэй-ап во время победного матча против «Орландо» (123:115).

В конце первой четверти 23-летний игрок пошел в проход, обыграв новичка «Мэджик» Паоло Банкеро, выпрыгнул, но решил отдать передачу в угол на Джона Кончара, но увидев, что партнер закрыт, бросил по кольцу с сопротивлением Уэнделла Картера.

Морэнт завершил матч с 32 очками, 6 передачами и 5 подборами.

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2 комментария

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Rodbert
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Столько камер вокруг, а выбрали самый неудачный ракурс. Не видно вообще сколько раз он там поменял решение.
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Undrey
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так-то он бросил по кольцу когда уже приземлился) судья рядом стоит любуется)
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