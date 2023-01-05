Джа Морэнт 30 секунд не брал мяч после введения его в игру

Разыгрывающий « » успешно тянул время в матче против « » (131:107).

В середине третьей четверти «Гризлис» вели «+29». После попадания соперника Морэнт не стал сразу брать в руки мяч, который был введен в игру, а оставил его лежать на паркете.

«Хорнетс» потребовалось 30 секунд, чтобы вынудить Морэнта продолжить игру. Все это время счетчик 24 секунд на атаку не был запущен, так как никто не коснулся мяча.

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