Джа Морэнт 30 секунд не брал мяч после введения его в игру

Теги Шарлотт Мемфис НБА видео Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт успешно тянул время в матче против «Шарлотт» (131:107).

В середине третьей четверти «Гризлис» вели «+29». После попадания соперника Морэнт не стал сразу брать в руки мяч, который был введен в игру, а оставил его лежать на паркете.

«Хорнетс» потребовалось 30 секунд, чтобы вынудить Морэнта продолжить игру. Все это время счетчик 24 секунд на атаку не был запущен, так как никто не коснулся мяча.

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11 комментариев

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Cubs-V
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Ответ RayRay
То есть , общее время идёт при этом , судя по табло . А время 24 сек - нет. Интересное правило . Хм .
24 сек это время владения. А его не было.
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Swhat
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Зачем ?
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Суперпупс
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Делал он уже так, не помню с кем, но точно было уже.
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Mr.BadGuy
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Джордан мог бы не брать мяч по 48 минут, и все ссали подойти
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The_Enot
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Ответ RayRay
То есть , общее время идёт при этом , судя по табло . А время 24 сек - нет. Интересное правило . Хм .
Серьезно, ты только что узнал правила баскетбола в НБА.
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RayRay
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То есть , общее время идёт при этом , судя по табло . А время 24 сек - нет. Интересное правило . Хм .
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Свежий
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Ответ Денис Либстер
а восемь секунд на то, чтобы из зоны выйти? разве, чтобы они пошли, нужно счетчик атаки включать?
Нужно взять мяч в руки (коснуться)
Это даже написано в новости.
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Денис Либстер
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а восемь секунд на то, чтобы из зоны выйти? разве, чтобы они пошли, нужно счетчик атаки включать?
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Osik92
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Клоун
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Osik92
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А отобрать не пробовал никто стояли смотрели идиотизм.. Пора технарь давать за такие штуки
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FS19
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У тебя в третьей четверти +30 и ты начинаешь тянуть время? Это такой новый вид трэштока? Клоун.
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