Девин Васселл перенесет артроскопическую операцию на колене

Защитник « » на следующей неделе перенесет артроскопическую операцию на левом колене. Игрок выбыл из строя на неопределенный срок.

Васселл пропустил три из последних четырех матчей «Сперс» из-за болей в колене.

22-летний игрок проводит прорывной сезон, набирая 19,4 очка, 4,0 подбора, 3,6 передачи и 1,2 перехвата в среднем за матч.

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