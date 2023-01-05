«Селтикс» отправят Ноа Вонле и денежную компенсацию в «Сперс», сэкономят 7 млн долларов

Теги переходы Бостон Сан-Антонио НБА ESPN Горги Дженг Ноа Вонле Эдриан Воджнаровски Баскетбол

«Бостон» договорился об обмене форварда Ноа Вонле (27 лет, 208 см) и денежной компенсации в «Сан-Антонио», пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Сперс» отчислят центрового Горги Дженга (32 года, 208 см), чтобы освободить необходимое место в составе для осуществления сделки. Вонле, имеющий негарантированный контракт на сезон-2022/23 (1,8 млн долларов), также будет отчислен. Таким образом, «Селтикс» сэкономят 7,15 млн долларов с учетом налога на роскошь.

В нынешнем сезоне Вонле провел 23 матча, набирая в среднем 1,1 очка и 2,1 подбора за 7,4 минуты на площадке. Показатели Дженга – 4,1 очка и 3,2 подбора за 11,6 минуты.

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1 комментарий

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Cubs-V
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У Бостона всего 173млн.
1,8 млн стоит 7,3млн.
У ГСВ в следующем- 214млн. Не в зоне ПО.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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