«Селтикс» отправят Ноа Вонле и денежную компенсацию в «Сперс», сэкономят 7 млн долларов

« » договорился об обмене форварда (27 лет, 208 см) и денежной компенсации в « », пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Сперс» отчислят центрового (32 года, 208 см), чтобы освободить необходимое место в составе для осуществления сделки. Вонле, имеющий негарантированный контракт на сезон-2022/23 (1,8 млн долларов), также будет отчислен. Таким образом, «Селтикс» сэкономят 7,15 млн долларов с учетом налога на роскошь.

В нынешнем сезоне Вонле провел 23 матча, набирая в среднем 1,1 очка и 2,1 подбора за 7,4 минуты на площадке. Показатели Дженга – 4,1 очка и 3,2 подбора за 11,6 минуты.

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