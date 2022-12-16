Стефен Карри: «Из того, что я знаю о травмах плеча, всегда можно избежать операции, и это отличные новости»

Теги травмы Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что почувствовал облегчение, узнав, что ему не понадобится операция на плече.

«Из того, что я знаю о травмах плеча, всегда можно избежать операции, и это отличные новости.

Мне нужно верить в процесс, простите за каламбур», – сказал Карри.

По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, Карри пропустит несколько недель.

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightblackwolf
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Каламбур))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pashque
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
вас беспокоит полиция каламбура, сегодня без штрафа, но впредь будьте аккуратнее
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы