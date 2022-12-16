Стефен Карри: «Из того, что я знаю о травмах плеча, всегда можно избежать операции, и это отличные новости»
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признался, что почувствовал облегчение, узнав, что ему не понадобится операция на плече.
«Из того, что я знаю о травмах плеча, всегда можно избежать операции, и это отличные новости.
Мне нужно верить в процесс, простите за каламбур», – сказал Карри.
По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, Карри пропустит несколько недель.
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