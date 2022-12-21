Стефен Карри: «У меня никогда не было таких травм плеча. Восстановление займет несколько недель»

Разыгрывающий « » поделился тревожной для болельщиков информацией о своей травме плеча.

«Это очень интересная травма, потому что у меня никогда не было таких травм плеча. Мы выбрали выжидательную тактику. Я все еще нахожусь на ранней стадии процесса восстановления, так что еще очень не скоро возьму мяч в руки.

Восстановление займет несколько недель. Думаю, что начнем устанавливать сроки после Нового года», – сказал Карри.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, Карри пропустит как минимум месяц, но ему не потребуется операция.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать