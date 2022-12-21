Стефен Карри: «У меня никогда не было таких травм плеча. Восстановление займет несколько недель»

Теги травмы Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поделился тревожной для болельщиков информацией о своей травме плеча.

«Это очень интересная травма, потому что у меня никогда не было таких травм плеча. Мы выбрали выжидательную тактику. Я все еще нахожусь на ранней стадии процесса восстановления, так что еще очень не скоро возьму мяч в руки.

Восстановление займет несколько недель. Думаю, что начнем устанавливать сроки после Нового года», – сказал Карри.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, Карри пропустит как минимум месяц, но ему не потребуется операция.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ilovethisgame77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мурзин Ринат
Вообщем Вембаньяма уже в Гсв !
мурзик…люди с возрастом умнеют, а ты почему тупеешь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурзин Ринат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вообщем Вембаньяма уже в Гсв !
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Magzhan Estigarribia
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
в конце потребуется операция и мы не увидим Карри в этом сезоне.((
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы