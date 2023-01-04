Лука Дончич и Джоэл Эмбиид – лучшие игроки НБА по итогам декабря

Разыгрывающий « » и центровой «Филадельфии» признаны лучшими игроками Западной и Восточной конференций НБА соответственно по итогам матчей, которые состоялись в декабре.

Дончич, который получил эту награду в третий раз в карьере, набирал в декабре 35,1 очка (51,9% с игры, 42,4% из-за дуги), 8,5 подбора, 9,3 передачи, 1,6 перехвата за 36,3 минуты в среднем за матч. Показатель «Мэверикс» в 15 матчах, в которых участвовал Дончич – 11-4.

Действующий двукратный игрок недели Западной конференции набирал 30+ очков в 12 из 15 матчей, включая 50+ очков в трех матчах. В прошедшем месяце словенец также сделал три из восьми своих трипл-даблов.

Эмбиид, признанный игроком месяца в пятый раз карьере, стал рекордсменом в истории «Сиксерс» по количеству этих наград, обойдя . Центровой помог команде выиграть 9 из 13 матчей, а также провести 8-матчевую победную серию.

В минувшем месяце Эмбиид лидировал в лиге по результативности, набирая 35,4 очка в среднем за матч (54,5% с игры, 41,7% из-за дуги). Также он делал 9,9 подбора и 4,2 передачи в среднем за встречу.

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