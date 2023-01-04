Лука Дончич и Джоэл Эмбиид – лучшие игроки НБА по итогам декабря

Теги Даллас Аллен Айверсон Филадельфия НБА видео Джоэл Эмбиид Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид признаны лучшими игроками Западной и Восточной конференций НБА соответственно по итогам матчей, которые состоялись в декабре.

Дончич, который получил эту награду в третий раз в карьере, набирал в декабре 35,1 очка (51,9% с игры, 42,4% из-за дуги), 8,5 подбора, 9,3 передачи, 1,6 перехвата за 36,3 минуты в среднем за матч. Показатель «Мэверикс» в 15 матчах, в которых участвовал Дончич – 11-4.

Действующий двукратный игрок недели Западной конференции набирал 30+ очков в 12 из 15 матчей, включая 50+ очков в трех матчах. В прошедшем месяце словенец также сделал три из восьми своих трипл-даблов.

Эмбиид, признанный игроком месяца в пятый раз карьере, стал рекордсменом в истории «Сиксерс» по количеству этих наград, обойдя Аллена Айверсона. Центровой помог команде выиграть 9 из 13 матчей, а также провести 8-матчевую победную серию.

В минувшем месяце Эмбиид лидировал в лиге по результативности, набирая 35,4 очка в среднем за матч (54,5% с игры, 41,7% из-за дуги). Также он делал 9,9 подбора и 4,2 передачи в среднем за встречу.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shyngys Abdikhalik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Также он делал 9,9 подбора и 4,2 подбора в среднем за встречу.

Написали бы сразу 14.1 подбора тогда, ну или проверить текст перед публикацией
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свежий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какие-то декабрьские титаны ⚡️
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий