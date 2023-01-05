Эван Мобли исполнил победный бросок в матче с «Санз»

Форвард « » отметился решающим попаданием в матче против « » (90:88).

21-летний баскетболист получил передачу от Донована Митчелла и совершил точный бросок со средней дистанции за 4 секунды до конца. «Санз» не сумели отыграться.

Примечательно, что для Мобли это попадание стало только вторым в матче. Он набрал 6 очков за 32 минуты на площадке, реализовав 2 из 9 бросков с игры и 2 из 2 штрафных.

Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше