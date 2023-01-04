Микэл Бриджес: «Сказал Митчеллу, чтобы даже не пытался завтра набрать 80 очков»

Теги Кливленд Финикс НБА Донован Митчелл Микэл Бриджес Баскетбол

Форвард «Финикса» Микэл Бриджес в преддверии матча с «Кливлендом» рассказал о переписке с лидером «Кавальерс» Донованом Митчеллом, который накануне набрал 71 очко в игре против «Чикаго».

«Я отправил ему много личных сообщений, много голосовых сообщений. Я все время говорил ему: «Эй, бро, не пытайся завтра набрать 80».

Даже не пытайся сделать это. Я знаю, что у тебя идет бросок. Остынь», – сказал Бриджес.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше

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3 комментария

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сейяр снайпер
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Ответ Илья Купол
Микал, вы главное сотку завтра пробейте пожалуйста)
Им бы 90 набрать
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Илья Купол
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Микал, вы главное сотку завтра пробейте пожалуйста)
+2
0
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сейяр снайпер
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Такой финикс они даже не заметят
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