Микэл Бриджес: «Сказал Митчеллу, чтобы даже не пытался завтра набрать 80 очков»

Форвард « » в преддверии матча с « » рассказал о переписке с лидером «Кавальерс» Донованом Митчеллом, который накануне набрал 71 очко в игре против «Чикаго».

«Я отправил ему много личных сообщений, много голосовых сообщений. Я все время говорил ему: «Эй, бро, не пытайся завтра набрать 80».

Даже не пытайся сделать это. Я знаю, что у тебя идет бросок. Остынь», – сказал Бриджес.

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше