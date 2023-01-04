Микэл Бриджес: «Сказал Митчеллу, чтобы даже не пытался завтра набрать 80 очков»
Форвард «Финикса» Микэл Бриджес в преддверии матча с «Кливлендом» рассказал о переписке с лидером «Кавальерс» Донованом Митчеллом, который накануне набрал 71 очко в игре против «Чикаго».
«Я отправил ему много личных сообщений, много голосовых сообщений. Я все время говорил ему: «Эй, бро, не пытайся завтра набрать 80».
Даже не пытайся сделать это. Я знаю, что у тебя идет бросок. Остынь», – сказал Бриджес.
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