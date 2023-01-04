Сергей Кущенко: «Матч звезд Единой лиги ВТБ впервые за два года сможет принять максимальное число зрителей»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что Матч всех звезд пройдет в этом году без ковидных ограничений, «ВТБ-Арена» впервые за два года сможет принять максимальное число зрителей.
«Матч звезд традиционно продвигает нашу лигу. Это именно то мероприятие, которое привлекает новых зрителей, новых фанатов баскетбола. 19 февраля всех ждет яркое шоу в новом формате. Игроки будут поделены на команды «Олдскул» и «Ньюскул». Билеты уже расходятся.
Матч традиционно пройдет в Москве на «ВТБ-Арене», но впервые за два года трибуны смогут принять максимальное количество зрителей, это связано с отменой ковидных ограничений», – отметил Сергей Кущенко.
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