Сергей Кущенко: «Матч звезд Единой лиги ВТБ впервые за два года сможет принять максимальное число зрителей»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что Матч всех звезд пройдет в этом году без ковидных ограничений, «ВТБ-Арена» впервые за два года сможет принять максимальное число зрителей.

« звезд традиционно продвигает нашу лигу. Это именно то мероприятие, которое привлекает новых зрителей, новых фанатов баскетбола. 19 февраля всех ждет яркое шоу в новом формате. Игроки будут поделены на команды «Олдскул» и «Ньюскул». Билеты уже расходятся.

Матч традиционно пройдет в Москве на «ВТБ-Арене», но впервые за два года трибуны смогут принять максимальное количество зрителей, это связано с отменой ковидных ограничений», – отметил Сергей Кущенко.

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