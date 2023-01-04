«Парма» и «Автодор» обменялись попаданиями на 3 последних секундах овертайма. Роберсон забросил победный трехочковый под сирену
Разыгрывающий «Пармы» Джастин Роберсон принес пермской команде победу над «Автодором» (95:94), забросив решающий мяч из-за дуги под сирену об окончании овертайма.
Черногорский форвард Данило Николич вывел «Автодор» вперед (94:92) точным броском со средней дистанции за секунду до конца дополнительной пятиминутки. Но этого оказалось недостаточно для победы. Оставшегося времени хватило Роберсону, чтобы получить передачу на дуге, ударить один раз в пол и отправить мяч в кольцо.
«Парма» сохранила 7-е место в турнирной таблице (8-11). «Автодор» остался на 8-й строчке (7-12).
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