«Парма» и «Автодор» обменялись попаданиями на 3 последних секундах овертайма. Роберсон забросил победный трехочковый под сирену

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Разыгрывающий «Пармы» Джастин Роберсон принес пермской команде победу над «Автодором» (95:94), забросив решающий мяч из-за дуги под сирену об окончании овертайма.

Черногорский форвард Данило Николич вывел «Автодор» вперед (94:92) точным броском со средней дистанции за секунду до конца дополнительной пятиминутки. Но этого оказалось недостаточно для победы. Оставшегося времени хватило Роберсону, чтобы получить передачу на дуге, ударить один раз в пол и отправить мяч в кольцо.

«Парма» сохранила 7-е место в турнирной таблице (8-11). «Автодор» остался на 8-й строчке (7-12).

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1 комментарий

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Вадим flanec
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Отличный баззер. Оказывается ВТБ тоже могет, не хуже чем НБА.
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