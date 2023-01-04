Сергей Базаревич: «У нас были непростые времена, и эта победа прибавит нам уверенности»

Главный тренер «Самары» уверен, что гостевая победа над «Астаной» (99:51) прибавит его команде уверенности.

«Поздравляю своих игроков с победой. У нас были непростые времена, и эта победа прибавит нам уверенности.

У нас был небольшой перерыв после предыдущего матча, мы дали небольшой отдых игрокам и смогли, наконец, потренироваться. Это также сыграло свою роль. Игроки отнеслись к матчу серьезно, и ко второй половине, хотя разница была большой, продолжали играть с полной самоотдачей, что радует», – сказал Базаревич.

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