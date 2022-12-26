Харден и Эмбиид набрали на двоих 64 очка в победном матче с «Никс»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Филадельфия» в рождественский день обыграла «Нью-Йорк» со счетом 119:112 и продлили победную серию до отметки «8».

В составе «Сиксерс» 64 очка на счету звездного дуэта Джеймс ХарденДжоэл Эмбиид.

Харден набрал 29 очков, 13 передач и 4 перехвата, Эмбиид – 35 очков и 8 подборов.

«Мы просто знаем, как надо играть. Мы знаем, что надо делать на площадке», – отметил после игры Эмбиид.

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1 комментарий

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kt7b2yvf89
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Должн брать гайку в этом году
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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