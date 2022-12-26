« » в рождественский день обыграла « » со счетом 119:112 и продлили победную серию до отметки «8».

В составе «Сиксерс» 64 очка на счету звездного дуэта – .

Харден набрал 29 очков, 13 передач и 4 перехвата, Эмбиид – 35 очков и 8 подборов.

«Мы просто знаем, как надо играть. Мы знаем, что надо делать на площадке», – отметил после игры Эмбиид.

Как НБА украла Рождество. Здесь ваша шпаргалка по празднику: рекорды, лучшие матчи, культовая реклама, кроссовки и знаковые моменты