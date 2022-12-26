Харден и Эмбиид набрали на двоих 64 очка в победном матче с «Никс»
«Филадельфия» в рождественский день обыграла «Нью-Йорк» со счетом 119:112 и продлили победную серию до отметки «8».
В составе «Сиксерс» 64 очка на счету звездного дуэта Джеймс Харден – Джоэл Эмбиид.
Харден набрал 29 очков, 13 передач и 4 перехвата, Эмбиид – 35 очков и 8 подборов.
«Мы просто знаем, как надо играть. Мы знаем, что надо делать на площадке», – отметил после игры Эмбиид.
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