Единая лига ВТБ. «Минск» примет «Астану»

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В воскресенье, 25 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ белорусский «Минск» примет на своей площадке казахстанскую «Астану».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Минск – Астана
Дата проведения
25 декабря, 15.00, «Минск-Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 18-0, УНИКС – 16-2, Зенит – 13-4, МБА – 12-6, Локомотив-Кубань – 10-8, Нижний Новгород – 10-8, Парма – 7-11, Автодор – 7-11, Самара – 6-12, Енисей – 4-14, Астана – 2-14, Минск – 1-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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