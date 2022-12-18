Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Нижний Новгород», «Зенит» сыграет в гостях с «Автодором»

В воскресенье, 18 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Новичок лиги сыграет на выезде с белорусским « ». УНИКС примет в Казани «Нижний Новгород». Действующий чемпион «Зенит» встретится в Саратове с « ».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 17-0, – 14-2, – 12-3, МБА – 11-5, Нижний Новгород – 9-7, Локомотив-Кубань – 9-8, Парма – 7-10, Самара – 6-11, Автодор – 5-11, Енисей – 4-13, – 2-13, Минск – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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