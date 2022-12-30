Майк Тоби останется в «Барселоне» до конца сезона-2022/23

Центровой «Барселоны» Майк Тоби (28 лет, 213 см) завершит сезон-2022/23 в составе каталонской команды, сообщает Eurohoops.

В контракте игрока есть пункт о досрочном расторжении, которым мог воспользоваться как он, так и клуб. Стороны решили не использовать опцию.

В текущем сезоне Евролиги он набирает 6,2 очка и 3,6 подбора в среднем за матч.

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