Донован Митчелл перевел матч с «Чикаго» в овертайм броском в падении после своего же промаха

Атакующий защитник «Кливленда» отметился невероятным попаданием в матче против « » (145:134, ОТ).

В концовке четвертой четверти «Кавальерс» проигрывали 3 очка. Митчелл заработал право на два штрафных броска и реализовал первый из них. Вторая попытка оказалась неточной, но Митчелл сумел взять подбор и в прыжке направил мяч в кольцо за 3 секунды до сирены.

Благодаря этому попаданию «Кливленд» сравнял счет и перевел встречу в овертайм, где добился победы.

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