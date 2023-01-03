Донован Митчелл перевел матч с «Чикаго» в овертайм броском в падении после своего же промаха

Теги Чикаго Кливленд НБА видео Донован Митчелл Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл отметился невероятным попаданием в матче против «Чикаго» (145:134, ОТ).

В концовке четвертой четверти «Кавальерс» проигрывали 3 очка. Митчелл заработал право на два штрафных броска и реализовал первый из них. Вторая попытка оказалась неточной, но Митчелл сумел взять подбор и в прыжке направил мяч в кольцо за 3 секунды до сирены.

Благодаря этому попаданию «Кливленд» сравнял счет и перевел встречу в овертайм, где добился победы.

«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daishi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кирилл
Здесь прям четко видно, что Митчелл сходит с линии ДО касания мяча с дужкой кольца, о чем писал пользователь на матчевой ветке.. Причем, мяч даже не прошел высшую точку полета, а Донован уже бросился. Нельзя было засчитывать это попадание по всем правилам баскетбола.
Остановите на 0.03 и посмотрите где нога Вучевича и где все еще находится мяч. Плюс Драммонд залез ногой в краску до выхода мяча с рук, но он ее успел отставить обратно и это вроде как допустимо. Имхо, нарушение Митчелла вполне себе уравновешенно косяком Вуча. Хотя не факт, что судьи вообще видели эти нарушения..))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rodbert
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У Дончича подсмотрел.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fluggaenk Dechioebolsen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну Демар потел, как мог, смотрел в лайве этот матч, очень обидно отдали второй матч подряд, одну выездную могли цеплять, тем более что Гарлэнд и Мобли снова не играли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dev0
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кирилл
Здесь прям четко видно, что Митчелл сходит с линии ДО касания мяча с дужкой кольца, о чем писал пользователь на матчевой ветке.. Причем, мяч даже не прошел высшую точку полета, а Донован уже бросился. Нельзя было засчитывать это попадание по всем правилам баскетбола.
В НБА играют не по всем правилам баскетбола
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Здесь прям четко видно, что Митчелл сходит с линии ДО касания мяча с дужкой кольца, о чем писал пользователь на матчевой ветке..
Причем, мяч даже не прошел высшую точку полета, а Донован уже бросился.

Нельзя было засчитывать это попадание по всем правилам баскетбола.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как то он уж очень неакцентировано мазал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий