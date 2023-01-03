Донован Митчелл перевел матч с «Чикаго» в овертайм броском в падении после своего же промаха
Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл отметился невероятным попаданием в матче против «Чикаго» (145:134, ОТ).
В концовке четвертой четверти «Кавальерс» проигрывали 3 очка. Митчелл заработал право на два штрафных броска и реализовал первый из них. Вторая попытка оказалась неточной, но Митчелл сумел взять подбор и в прыжке направил мяч в кольцо за 3 секунды до сирены.
Благодаря этому попаданию «Кливленд» сравнял счет и перевел встречу в овертайм, где добился победы.
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Причем, мяч даже не прошел высшую точку полета, а Донован уже бросился.
Нельзя было засчитывать это попадание по всем правилам баскетбола.