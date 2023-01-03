Путбэк Кевона Луни принес «Уорриорз» победу над «Хоукс»

Центровой « » отметился решающим попаданием в матче против «Атланты» (143:141, 2ОТ).

26-летний бигмен удачно поборолся за отскок после промаха и со второй попытки направил мяч в кольцо вместе с сиреной.

Луни обновил свой лучший результат нынешнего сезона по подборам (20), а также набрал 14 очков, 4 передачи и 1 блок-шот.

Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х