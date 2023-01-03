Путбэк Кевона Луни принес «Уорриорз» победу над «Хоукс»

Теги Атланта Голден Стэйт НБА видео Клэй Томпсон Кевон Луни Баскетбол

Центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни отметился решающим попаданием в матче против «Атланты» (143:141, 2ОТ).

26-летний бигмен удачно поборолся за отскок после промаха Клэя Томпсона и со второй попытки направил мяч в кольцо вместе с сиреной.

Луни обновил свой лучший результат нынешнего сезона по подборам (20), а также набрал 14 очков, 4 передачи и 1 блок-шот.

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2 комментария

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За Кэвс и двор стреляю в упор
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Луни спас Пула от повторного удара от Грина в раздевалке
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Коля Постнов
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Луниджавон>Деревяндре Эйтон
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