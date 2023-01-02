Наз Рид: «Игроки «Миннесоты знают, почему играют ниже своих возможностей»

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Наз Рид Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Наз Рид заявил журналистам, что в команде знают причину неудачного выступления в сезоне-22/23.

«Вулвс» после летнего приобретения Руди Гобера рассчитывали бороться за высокие места, но после поражения от аутсайдера «Пистонс» (10-29) находятся на 11-м месте в Западной конференции (16-21).

После игры с «Детройтом» баскетболисты «волков» провели закрытое собрание. 

«Является ли для нас тайной, почему игроки и команда выступают ниже своих возможностей? Я бы так не сказал. Мы знаем. Мы знаем. Мы знаем, что не так.

Но я не буду рассказывать об этом, это должно остаться внутри. Но мы знаем, что не так. Поэтому я и говорил ранее, что мы способны все изменить. Мы знаем, что можем это исправить. Так что нам нужно только воспользоваться тем, что мы знаем», – заявил Рид.

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3 комментария

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Abdulla
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«Страшно, очень страшно! Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое!», – заявил Рид.
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Максим Макеев
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летом будет быстрая перестройка вокруг эдвардса
то есть рассела и таунса сольют
но чего эдвардс добьётся вместе в гобером спойлер ничего))
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Tim Timson
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А не поменять бы Расселла на Рассела?))
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