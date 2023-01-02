Центровой «Миннесоты» Наз Рид заявил журналистам, что в команде знают причину неудачного выступления в сезоне-22/23.

«Вулвс» после летнего приобретения рассчитывали бороться за высокие места, но после поражения от аутсайдера «Пистонс» (10-29) находятся на 11-м месте в Западной конференции (16-21).

После игры с «Детройтом» баскетболисты «волков» провели закрытое собрание.

«Является ли для нас тайной, почему игроки и команда выступают ниже своих возможностей? Я бы так не сказал. Мы знаем. Мы знаем. Мы знаем, что не так.

Но я не буду рассказывать об этом, это должно остаться внутри. Но мы знаем, что не так. Поэтому я и говорил ранее, что мы способны все изменить. Мы знаем, что можем это исправить. Так что нам нужно только воспользоваться тем, что мы знаем», – заявил Рид.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца