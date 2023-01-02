Джейлен Браун: «В Денвере плохо справились с поломкой кольца. Так и случаются травмы»

Теги происшествия Бостон Денвер НБА Джейлен Браун Роберт Уильямс Баскетбол

Форвард «Селтикс» Джейлен Браун раскритиковал организаторов матча против «Наггетс» (111:123) в Денвере.

Встреча была прервана на 35 минут после данка Роберта Уильямса, который повредил кольцо.

«Это была странная игра. Задержка длилась в реальности гораздо дольше, чем я ожидал. И это определенно подорвало порыв «Бостона», когда у нас стало что-то получаться.

Никто ничего не объяснял, не было коммуникации. Они потратили кучу времени, пытаясь все исправить, но когда мы вернулись, как мне показалось, ничего не изменилось. Так что мы просто потратили все это время впустую.

Вот так и случаются травмы. Считаю, что в Денвере плохо справились с поломкой кольца. К счастью, никто не пострадал», – заявил Браун.

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3 комментария

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Tim Timson
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Смешно конечно. Учитывая как Бостон коряво играл)
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Арсен Венгер (копия)
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Так и случаются травмы кольца
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PredatorMax
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Ох уж это коварное денверское кольцо, сорвало эпический камбек Бостона (нет)
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