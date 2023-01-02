Форвард «Селтикс» раскритиковал организаторов матча против «Наггетс» (111:123) в Денвере.

Встреча была прервана на 35 минут после данка , который повредил кольцо.

«Это была странная игра. Задержка длилась в реальности гораздо дольше, чем я ожидал. И это определенно подорвало порыв « », когда у нас стало что-то получаться.

Никто ничего не объяснял, не было коммуникации. Они потратили кучу времени, пытаясь все исправить, но когда мы вернулись, как мне показалось, ничего не изменилось. Так что мы просто потратили все это время впустую.

Вот так и случаются травмы. Считаю, что в плохо справились с поломкой кольца. К счастью, никто не пострадал», – заявил Браун.

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