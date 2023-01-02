Боунс Хайлэнд и Джейлен Браун получили по техническому после небольшой потасовки

Теги происшествия Бостон Денвер НБА видео Джейлен Браун Боунс Хайлэнд Баскетбол

Защитник «Денвера» Боунс Хайлэнд и форвард «Бостона» Джейлен Браун устроили небольшую потасовку во время матча между командами.

В четвертой четверти Браун сфолил на Хайлэнде, игрок «Наггетс» оттолкнул от себя соперника после свистка, тот оказался на паркете. Джейлен предъявил претензии оппоненту, но вскоре они успокоились и уладили конфликт.

Оба игрока получили по техническому замечанию.

Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х

«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий