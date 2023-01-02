Боунс Хайлэнд и Джейлен Браун получили по техническому после небольшой потасовки

Защитник « » и форвард « » устроили небольшую потасовку во время матча между командами.

В четвертой четверти Браун сфолил на Хайлэнде, игрок «Наггетс» оттолкнул от себя соперника после свистка, тот оказался на паркете. Джейлен предъявил претензии оппоненту, но вскоре они успокоились и уладили конфликт.

Оба игрока получили по техническому замечанию.

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