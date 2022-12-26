Яннис устроил потасовку с Брауном, Танасис вступил в перепалку со Смартом
На последних минутах четвертой четверти рождественского матча «Бостон» – «Милуоки» (139:118) баскетболисты устроили небольшую потасовку.
Недовольный действиями Джейлена Брауна в момент контакта Яннис Адетокумбо толкнул соперника, после чего баскетболисты выразили друг другу претензии.
Параллельно рядом со скамейкой «Бакс» завязалась перепалка между Танасисом Адетокумбо и Маркусом Смартом.
«Я старался играть максимально плотно в защите, но без грязи. Мне показалось, что в том моменте ничего не было. Возможно, Яннис был расстроен и немного на эмоциях. Он поднялся на ноги и зарядил мне локтем», – заявил Браун.
По итогам инцидента Яннис получил технический.
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