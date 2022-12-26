Яннис устроил потасовку с Брауном, Танасис вступил в перепалку со Смартом

Теги происшествия Бостон Милуоки НБА судьи Маркус Смарт Яннис Адетокумбо Танасис Адетокумбо Джейлен Браун Баскетбол

На последних минутах четвертой четверти рождественского матча «Бостон» – «Милуоки» (139:118) баскетболисты устроили небольшую потасовку.

Недовольный действиями Джейлена Брауна в момент контакта Яннис Адетокумбо толкнул соперника, после чего баскетболисты выразили друг другу претензии.

Параллельно рядом со скамейкой «Бакс» завязалась перепалка между Танасисом Адетокумбо и Маркусом Смартом.

«Я старался играть максимально плотно в защите, но без грязи. Мне показалось, что в том моменте ничего не было. Возможно, Яннис был расстроен и немного на эмоциях. Он поднялся на ноги и зарядил мне локтем», – заявил Браун.

По итогам инцидента Яннис получил технический.

Как НБА украла Рождество. Здесь ваша шпаргалка по празднику: рекорды, лучшие матчи, культовая реклама, кроссовки и знаковые моменты

Рекордная сделка в НБА: $4 млрд за «Финикс» от бывшего баскетболиста-ипотечника

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий