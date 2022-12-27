Факундо Кампаццо: «После матчей Йокич работает с дополнительным весом как сумасшедший»

Разыгрывающий « » отдал должное центровому « » .

«Я значительно прибавил рядом с Йокичем. Он один из лучших игроков в мире. Он играет на высочайшем уровне и делает всех своих товарищей по команде лучше. Немногие способны на это. и он. Это безумие. Он победитель на площадке и за ее пределами. Он всегда думает о том, как выиграть матч. Очень сложно найти такого игрока.

Он очень много работает, каждый день в зале. Перед игрой, после игры, в выходной… Это меня удивило. Я не ожидал, что он так много тренируется, хотя проводит много времени на площадке. После матчей он работает с дополнительным весом как сумасшедший. Успех пришел к нему не просто так. Он усердно работает, чтобы играть на таком уровне», – сказал Кампаццо.

Аргентинский баскетболист выступал вместе с Йокичем за «Наггетс» на протяжении двух сезонов (2020-2022), по итогам которых центровой был признан MVP НБА.

Вот еще одно доказательство, что НБА – это искусство. Картину с данком года уже отправили в Лувр