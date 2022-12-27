Факундо Кампаццо: «После матчей Йокич работает с дополнительным весом как сумасшедший»

Теги Денвер Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS НБА Факундо Кампаццо Никола Йокич Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо отдал должное центровому «Денвера» Николе Йокичу.

«Я значительно прибавил рядом с Йокичем. Он один из лучших игроков в мире. Он играет на высочайшем уровне и делает всех своих товарищей по команде лучше. Немногие способны на это. Лука Дончич и он. Это безумие. Он победитель на площадке и за ее пределами. Он всегда думает о том, как выиграть матч. Очень сложно найти такого игрока.

Он очень много работает, каждый день в зале. Перед игрой, после игры, в выходной… Это меня удивило. Я не ожидал, что он так много тренируется, хотя проводит много времени на площадке. После матчей он работает с дополнительным весом как сумасшедший. Успех пришел к нему не просто так. Он усердно работает, чтобы играть на таком уровне», – сказал Кампаццо.

Аргентинский баскетболист выступал вместе с Йокичем за «Наггетс» на протяжении двух сезонов (2020-2022), по итогам которых центровой был признан MVP НБА.

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1 комментарий

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Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
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Сколько же у него здоровья
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