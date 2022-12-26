«Бостон» подошел к Рождеству с лучшим результатом в НБА. 4 из 6 последних чемпионов лидировали в день Рождества

« » в день Рождества обыграл « » со счетом 139:118 и закрепился на первом месте в лиге с результатом 24-10.

4 из 6 последних чемпионов НБА лидировали в лиге на Рождество, включая «Уорриорз» в прошлом сезоне, отмечает ESPN Stats & Info.

«Бакс» идут на втором месте в лиге и на Востоке (22-11), «Наггетс» лидируют в Западной конференции (21-11).

Праздничное дефиле в НБА: ковбой Лука, Уэстбрук в юбке, рождественская елочка с бородой и тренер в пижаме 🤠🎄👗