«Бостон» подошел к Рождеству с лучшим результатом в НБА. 4 из 6 последних чемпионов лидировали в день Рождества

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«Бостон» в день Рождества обыграл «Милуоки» со счетом 139:118 и закрепился на первом месте в лиге с результатом 24-10.

4 из 6 последних чемпионов НБА лидировали в лиге на Рождество, включая «Уорриорз» в прошлом сезоне, отмечает ESPN Stats & Info.

«Бакс» идут на втором месте в лиге и на Востоке (22-11), «Наггетс» лидируют в Западной конференции (21-11).

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1 комментарий

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v.belorussky
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С детства за Бостон!
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