Аарон Гордон и Джейсон Тейтум – в Топ-10 моментов рождественских матчей НБА

Теги Бостон Денвер НБА видео Аарон Гордон Джейсон Тейтум Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов пяти рождественских матчей, которые состоялись 25 декабря.

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