Аарон Гордон и Джейсон Тейтум – в Топ-10 моментов рождественских матчей НБА
НБА представила подборку лучших моментов пяти рождественских матчей, которые состоялись 25 декабря.
Топ-10 возглавили авторы потрясающих постер-данков – Аарон Гордон («Денвер») и Джейсон Тейтум («Бостон»).
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