НБА. «Денвер» примет «Бостон», «Милуоки» – «Вашингтон», «Мемфис» – «Сакраменто»

Теги результаты Бостон Денвер Мемфис Милуоки Сакраменто НБА Вашингтон Баскетбол

В первый день 2023 года в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

Лидер Запада «Денвер» примет на своей арене лидера Востока «Бостон».

«Милуоки» встретится с «Вашингтоном», который выиграл 4 матча подряд. «Мемфис» сыграет с «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

Денвер – Бостон
Дата проведения
2 января, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Милуоки – Вашингтон
Дата проведения
2 января, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Мемфис – Сакраменто
Дата проведения
2 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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трович
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Отсутствие запятых в тех местах, где они нужны - это тоже элемент новой продвинутой стилистики?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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