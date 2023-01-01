НБА. «Денвер» примет «Бостон», «Милуоки» – «Вашингтон», «Мемфис» – «Сакраменто»
В первый день 2023 года в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.
Лидер Запада «Денвер» примет на своей арене лидера Востока «Бостон».
«Милуоки» встретится с «Вашингтоном», который выиграл 4 матча подряд. «Мемфис» сыграет с «Сакраменто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 января, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 2 января, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 2 января, 04.00, «FedExForum»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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