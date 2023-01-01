НБА. «Денвер» примет «Бостон», «Милуоки» – «Вашингтон», «Мемфис» – «Сакраменто»

В первый день 2023 года в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

Лидер Запада « » примет на своей арене лидера Востока « ».

«Милуоки» встретится с « », который выиграл 4 матча подряд. « » сыграет с « ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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