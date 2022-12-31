Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

В 23:00 по московскому времени начнется встреча « » – « ».

В Мемфисе сойдутся представители Топ-3 Западной конференции «Гризлис» и «Пеликанс».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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