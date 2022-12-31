НБА. «Индиана» – «Клипперс», «Мемфис» встретится с «Новым Орлеаном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
В 23:00 по московскому времени начнется встреча «Индиана» – «Клипперс».
В Мемфисе сойдутся представители Топ-3 Западной конференции «Гризлис» и «Пеликанс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 декабря, 23.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 1 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Всех с Новым годом друзья!
А Каваю и Клипперс победы!
Всех с наступающим, друзья! Пусть в новом году будет мир во всём мире, и свободу России!!!