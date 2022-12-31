НБА. «Индиана» – «Клипперс», «Мемфис» встретится с «Новым Орлеаном» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

В 23:00 по московскому времени начнется встреча «Индиана» – «Клипперс».

В Мемфисе сойдутся представители Топ-3 Западной конференции «Гризлис» и «Пеликанс».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Клипперс
Дата проведения
31 декабря, 23.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Даллас
Дата проведения
1 января, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Нью-Йорк
Дата проведения
1 января, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Шарлотт – Бруклин
Дата проведения
1 января, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Чикаго – Кливленд
Дата проведения
1 января, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Миннесота – Детройт
Дата проведения
1 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Мемфис – Новый Орлеан
Дата проведения
1 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Филадельфия
Дата проведения
1 января, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Юта – Майами
Дата проведения
1 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария

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Дмитрий Сологубов
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Что может быть лучше, чем встретить Новый год под игру любимой команды с любимым баскетболистом?!
Всех с Новым годом друзья!
А Каваю и Клипперс победы!
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Дядя Коля 026
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С наступающим Новым годом, друзья! Мира, добра и удачи!
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Temer
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Хмм, приготовить индейку под Индиану надо наверное 😄
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Light Yagami
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Норм. Первым запуском так вообще самый интересный матч поставили, будем смотреть.

Всех с наступающим, друзья! Пусть в новом году будет мир во всём мире, и свободу России!!!
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