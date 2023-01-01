Леброн посмеялся над старым твитом, в котором говорилось, что он сбавит обороты после 30 лет

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Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс посмеялся над старым твитом, в котором говорилось, что он сбавит обороты, когда ему исполнится 30 лет.

31 декабря Леброну исполнилось 38. В тот же день он набрал 47 очков, сделал 10 подборов и 9 передач в победном гостевом матче против «Атланты» (130:121).

Джеймс стал вторым в НБА после легендарного Майкла Джордана, кто сделал статистическую линейку 45+10+5 в возрасте 38 лет и старше. 4-кратный MVP также стал третьим игроком в истории лиги, кто набрал как минимум 47 очков в 38-летнем возрасте и старше. Помимо Джордана подобное удавалось Джамалу Кроуфорду.

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1 комментарий

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Samsonov_24_4_11_15
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Почему он не смеется над своим твитом, где он сказал, что больше не пропустит плей-офф?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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