Леброн посмеялся над старым твитом, в котором говорилось, что он сбавит обороты после 30 лет

Звездный форвард « » посмеялся над старым твитом, в котором говорилось, что он сбавит обороты, когда ему исполнится 30 лет.

31 декабря Леброну исполнилось 38. В тот же день он набрал 47 очков, сделал 10 подборов и 9 передач в победном гостевом матче против «Атланты» (130:121).

Джеймс стал вторым в после легендарного Майкла Джордана, кто сделал статистическую линейку 45+10+5 в возрасте 38 лет и старше. 4-кратный MVP также стал третьим игроком в истории лиги, кто набрал как минимум 47 очков в 38-летнем возрасте и старше. Помимо Джордана подобное удавалось Джамалу Кроуфорду.

Майкл Джексон влиял на баскетбол всю жизнь: играл против Расселла, снимался с Джорданом, вдохновлял Кобе