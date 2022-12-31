Оньека Оконгву: «Считаю Леброна величайшим игроком всех времен»

Бигмен «Атланты» поделился впечатлениями от игры против звездного форварда « » , которому в пятницу исполнилось 38 лет.

Джеймс набрал 47 очков (18 из 27 с игры), 10 подборов и 9 передач за 40 минут на площадке.

«Считаю Леброна величайшим игроком всех времен. Мы оба с Джоном Коллинзом висели на фолах, но ничего не помогало. Его просто нереально остановить, когда он идет в проход, такая у него физика. Приходится непросто, остается лишь фолить.

Против Леброна сложно играть. Посмотрим на него снова в матче через неделю», – заявил Оконгву.

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