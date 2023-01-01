Карим Абдул-Джаббар – Леброну Джеймсу: «38 — это новые 38 388»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар вчера поздравил Леброна Джеймса с 38-летием и напомнил о рекорде, который суперзвезда «Лейкерс» должна побить в этом сезоне.

«С днем рождения, Леброн. 38 – это новые 38 388», – написал Абдул-Джаббар в соцсети.

Абдул-Джаббар является рекордсменом НБА по количеству очков, набранных за карьеру – 38 387. Джеймс занимает второе место с результатом 37 860.

Чтобы побить рекорд, Леброну осталось набрать 528 очков. В нынешнем сезоне он набирает 28,5 очка в среднем за матч.

Праздничное дефиле в НБА: ковбой Лука, Уэстбрук в юбке, рождественская елочка с бородой и тренер в пижаме 🤠🎄👗

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Алексеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vagant
За последние 10 игр Леброн набирает: 33.6 PPG 7.0 RPG 7.1 APG 58% FG 83% FT " В 38 я чувствую себя лучше, чем в 18" (с) Джеймс
спьяну прочитал "за последние 10 лет"
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
За последние 10 игр Леброн набирает:
33.6 PPG
7.0 RPG
7.1 APG
58% FG
83% FT
" В 38 я чувствую себя лучше, чем в 18" (с) Джеймс
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sonder
плюсики на баскетбольной ветке так не работают
Да я вроде не плюсоман. Ну да ладно, пущай минусуют)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
p74msyjzwh
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sonder
плюсики на баскетбольной ветке так не работают
Нужно сменить спартаковскую аву?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Bartez1986
Сначала Леброн побьет рекорд Карима, а в скором будущем - Ови побьет рекорд Гретцки
плюсики на баскетбольной ветке так не работают
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сначала Леброн побьет рекорд Карима, а в скором будущем - Ови побьет рекорд Гретцки
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий