Карим Абдул-Джаббар – Леброну Джеймсу: «38 — это новые 38 388»
Легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар вчера поздравил Леброна Джеймса с 38-летием и напомнил о рекорде, который суперзвезда «Лейкерс» должна побить в этом сезоне.
«С днем рождения, Леброн. 38 – это новые 38 388», – написал Абдул-Джаббар в соцсети.
Абдул-Джаббар является рекордсменом НБА по количеству очков, набранных за карьеру – 38 387. Джеймс занимает второе место с результатом 37 860.
Чтобы побить рекорд, Леброну осталось набрать 528 очков. В нынешнем сезоне он набирает 28,5 очка в среднем за матч.
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33.6 PPG
7.0 RPG
7.1 APG
58% FG
83% FT
" В 38 я чувствую себя лучше, чем в 18" (с) Джеймс