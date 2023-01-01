Карим Абдул-Джаббар – Леброну Джеймсу: «38 — это новые 38 388»

Легендарный центровой вчера поздравил с 38-летием и напомнил о рекорде, который суперзвезда « » должна побить в этом сезоне.

«С днем рождения, Леброн. 38 – это новые 38 388», – написал Абдул-Джаббар в соцсети.

Абдул-Джаббар является рекордсменом НБА по количеству очков, набранных за карьеру – 38 387. Джеймс занимает второе место с результатом 37 860.

Чтобы побить рекорд, Леброну осталось набрать 528 очков. В нынешнем сезоне он набирает 28,5 очка в среднем за матч.

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