Станислав Еремин: «УНИКС обыграл «Зенит» во многом за счет характера и мудрой расстановки»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин поделился впечатлениями от матча недели лиги ВТБ, в котором УНИКС в воскресенье обыграл со счетом 95:94.

«Обе команды очень хорошо подготовились к этой встрече. Наверное, сегодня сильнейшая сторона - защита. «Зенит» же обладает забивающим составом, они очень здорово действуют в нападении. В этом матче сошлись две разноплановые команды. Тем не менее соперники великолепно отыграли в атаке, особенно первую половину встречи. Ее можно занести в учебники.

«Зенит» старался действовать за счет периметра, часто играл легким составом. УНИКС же правильно построил свои действия и играл через центровых. Не случайно линия высокорослых была очень результативна. Надо сказать, когда Дэрил Мэйкон получил четвертый фол, стало тревожно. Но Перасович нашел тот состав. Мне кажется, что ключевой момент был, когда у нас заиграла двойка Димитриевич - Хантер. Они очень мощно работали.

Думаю, что концовка матча для зрителей получилась очень хорошая. Мне кажется, УНИКС уже мог праздновать победу, если бы не Эртель. Он прекрасно сыграл.

Поздравляю команду с победой. Это был очень важный для нас матч. Выиграли его во многом за счет характера и мудрой расстановки. Достаточно мощно сыграли в нападении, и с правильной расстановкой акцентов», – заявил Еремин.

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