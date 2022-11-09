Станислав Еремин – о матче против ЦСКА: «Ключом к успеху будет хорошая защита УНИКСа»

Помощник президента , заслуженный тренер России Станислав Еремин считает, что ключом к успеху казанской команды в матче Лиги ВТБ с ЦСКА станет защита, в первую очередь против лидеров армейцев Алексея Шведа и Николы Милутинова.

ЦСКА и УНИКС сыграют в Москве в матче регулярного чемпионата Единой лиги 10 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). В восьми матчах соперники не потерпели ни одного поражения и возглавляют турнирную таблицу.

«Матч предстоит интересный: встречаются два лидера чемпионата. УНИКС очень хорошо начал сезон, и это радует. Но, к сожалению, у нас есть травмированные игроки. И последняя игра с «Минском» сложновато прошла.

Я думаю, что предстоящий матч должен получиться хорошим по своему уровню. Главный тренер Велимир Перасович очень серьезно готовится к играм.

Мое мнение: ключом к успеху будет хорошая защита УНИКСа, которой в принципе он отличался как в этом, так и в прошлом сезоне. И, конечно, многое будут зависеть от того, как справимся с Милутиновым и Шведом — на сегодняшний день это два ключевых игрока в составе . Надеюсь, что кто‑то из наших травмированных восстановится к матчу и будет полезен в этой игре», — сказал Еремин.

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