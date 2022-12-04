Станислав Еремин: «Многое будет зависеть от того, как УНИКС справится с Милутиновым и Шведом»

Помощник президента , заслуженный тренер России Станислав Еремин заявил, что главной задачей казанской команды в предстоящем матче против ЦСКА будет сдержать лидеров армейцев и .

«Мне кажется, что сейчас нам предстоит ключевой на данном этапе матч. Потому что мы проиграли ЦСКА в Москве. И произошло это, наверное, прежде всего потому, что не были в полном составе. У нас сейчас ряд травмированных игроков вернулись, и надеюсь, что они помогут, пусть и вернулись они недавно.

На мой взгляд, одним из ключевых факторов в матче с ЦСКА будет то, как справимся с Милутиновым, который великолепно сейчас играет в Единой лиге и доминирует на этой позиции. Так что немало будет зависеть от того, какую тактику выберет наш тренерский штаб.

Второе — не хочу обидеть игроков стартовой пятерки ЦСКА (у армейцев очень много классных игроков), но ключевая позиция — у Шведа. Если он поймает свою игру, он может и сам много неприятностей сопернику принести, и создать хорошие ситуации для партнеров.

Если с этими двумя игроками будет тяжело справляться, как это было в Москве, то сразу появится возможность для раскрепощенной игры для остальных армейцев. И они могут быть результативными и яркими по игре.

Но, повторюсь, на мой взгляд, Милутинов и Швед — вот две ключевые позиции в ЦСКА. Игра этих баскетболистов сегодня требует не просто индивидуально сильной защиты, а того, чтобы вся команда помогала, работала, чтобы справиться с ними», — сказал Еремин.

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