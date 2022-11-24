Станислав Еремин – о матче УНИКСа против «Локо»: «Игра предстоит очень трудная, но ожидаем хорошего результата»

Помощник президента , заслуженный тренер России Станислав Еремин заявил, что ждет тяжелой игры в гостевом матче лиги ВТБ с ‑Кубанью».

«Ожидаем хорошего результата в этом матче. Но игра, конечно же, предстоит очень трудная. Сложнее, чем в прошлом месяце в Казани. Хотя и тот матч легким никак назвать нельзя.

«Локомотив» сейчас поймал свою игру. Он играет намного лучше, чем в начале сезона. Второй момент — из‑за травм никак не можем собрать полный состав, и порой это, к сожалению, сказывается на качестве игры. Все‑таки у нас Воронцевич и Браун травмированы, Майкон еще восстанавливается.

А «Локомотиву» хотел бы сделать комплименты: железнодорожники доверяют молодым игрокам, молодежь растет. Однако молодость порой дает свой сигнал: не все игры получаются на одном уровне. Наверное, поэтому сегодня по набранным очкам они находятся в таблице немного ниже заслуженного места. Молодые игроки когда‑то хорошие матчи выдают, когда‑то — похуже. Но это естественно для этого возраста.

Недавно к ним присоединился иностранный игрок (Джош Грэй — прим. Sports.ru). Наверное, он должен усилить «Локомотив». Но опять же ожидаем, что в Краснодаре будет хороший результат для нас», — сказал Еремин.

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