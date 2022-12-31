Леброн Джеймс стал вторым после Майкла Джордана, кто набрал 45+10+5 в возрасте 38 лет и старше

Звездный форвард « » помог команде добиться выездной победы в матче с «Хоукс» (130:121) в пятницу, когда ему исполнилось 38 лет.

Джеймс набрал 47 очков (18 из 27 с игры), 10 подборов и 9 передач за 40 минут на площадке.

Джеймс стал вторым в после легендарного , кто сделал статистическую линейку 45+10+5 в возрасте 38 лет и старше.

4-кратный MVP также стал третьим игроком в истории лиги, кто набрал как минимум 47 очков в 38-летнем возрасте и старше. Помимо Джордана подобное удавалось .

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