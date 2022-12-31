Леброн Джеймс стал вторым после Майкла Джордана, кто набрал 45+10+5 в возрасте 38 лет и старше
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде добиться выездной победы в матче с «Хоукс» (130:121) в пятницу, когда ему исполнилось 38 лет.
Джеймс набрал 47 очков (18 из 27 с игры), 10 подборов и 9 передач за 40 минут на площадке.
Джеймс стал вторым в НБА после легендарного Майкла Джордана, кто сделал статистическую линейку 45+10+5 в возрасте 38 лет и старше.
4-кратный MVP также стал третьим игроком в истории лиги, кто набрал как минимум 47 очков в 38-летнем возрасте и старше. Помимо Джордана подобное удавалось Джамалу Кроуфорду.
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