Звездный форвард « » помог команде добиться выездной победы в матче с «Хоукс» (130:121) в пятницу.

Джеймс набрал 47 очков (18 из 27 с игры), 10 подборов и 9 передач за 40 минут на площадке.

«В последнее время я набирал 30 очков, но это не работало, мы проигрывали, так что... попытался набрать 40. И мы победили.

Простая математика», – заявил Джеймс.

47 очков – лучший результат Леброна в текущем сезоне .

В пятницу Джеймсу исполнилось 38 лет. На игре присутствовали его мама Глория и жена Саванна.

«Они со мной на протяжении всех этих 20 лет. Они являются опорой для всего, что я делаю», – отметил 4-кратный MVP.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками