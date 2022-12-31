Леброн Джеймс: «Набирал 30, но мы проигрывали. Попытался набрать 40»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде добиться выездной победы в матче с «Хоукс» (130:121) в пятницу.
Джеймс набрал 47 очков (18 из 27 с игры), 10 подборов и 9 передач за 40 минут на площадке.
«В последнее время я набирал 30 очков, но это не работало, мы проигрывали, так что... попытался набрать 40. И мы победили.
Простая математика», – заявил Джеймс.
47 очков – лучший результат Леброна в текущем сезоне НБА.
В пятницу Джеймсу исполнилось 38 лет. На игре присутствовали его мама Глория и жена Саванна.
«Они со мной на протяжении всех этих 20 лет. Они являются опорой для всего, что я делаю», – отметил 4-кратный MVP.
Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками
174 очка за 173 минуты.