Леброн Джеймс: «Набирал 30, но мы проигрывали. Попытался набрать 40»

Теги Атланта Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде добиться выездной победы в матче с «Хоукс» (130:121) в пятницу.

Джеймс набрал 47 очков (18 из 27 с игры), 10 подборов и 9 передач за 40 минут на площадке.

«В последнее время я набирал 30 очков, но это не работало, мы проигрывали, так что... попытался набрать 40. И мы победили.

Простая математика», – заявил Джеймс.

47 очков – лучший результат Леброна в текущем сезоне НБА.

В пятницу Джеймсу исполнилось 38 лет. На игре присутствовали его мама Глория и жена Саванна.

«Они со мной на протяжении всех этих 20 лет. Они являются опорой для всего, что я делаю», – отметил 4-кратный MVP.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Шалковский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вроде колледжа не заканчивал, а в математике шарит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айрат Ситдиков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скоро внуки будут приходить смотреть на его игру 😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Леброн в последних 5 играх:
174 очка за 173 минуты.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий