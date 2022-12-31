Деннис Шредер: «Леброн сказал, что наберет 40 очков в матче с «Атлантой»

Теги Атланта Леброн Джеймс Лейкерс НБА Деннис Шредер Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер во время послематчевого интервью форварда Леброна Джеймса заявил, что 4-кратный MVP обещал добраться до отметки в 40 очков в игре с «Атлантой».

Шредер: Леброн сказал, что наберет 40 очков в матче с «Атлантой». Он произнес эти слова перед игрой.

Джеймс: Было дело. Я сказал ему об этом перед игрой, так что не мог не сделать этого. Правда, после 1 из 5 с игры на старте у меня были сомнения, что все получится.

Джеймс в день 38-летия набрал рекордные для себя в сезоне 47 очков.

Ранее Шредер рассказывал, что Джеймс «собирается отыграть еще 5-7 сезонов и завершить в 45 лет».

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3 комментария

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Мурзин Ринат
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Ответ Lokomotiv__1992
У Леброн характер .. что большинству просто надо стоять в сторонке и завидовать. Он не раз падал .. встал и становился лучше. Потом вот в таких играх , когда сказал .. и не пошло , мог упустить руки , сказать возраст. Бывает ) но не тут то было .. сегодня в игре было то чувство что играет живая легенда, ещё день такой может из-за этого . Или возможно что ему уже и в правду скоро 40 лет.. хоть его фанат но не думал что он будет в 38 лет так играть . Ээ
При этом Леброн играл в разных эрах и стилях баскетбола, многие звёзды так и не смогли адаптироваться к этому новому темпу и трехочковой эре, но Леброн везде показывает невероятный уровень, что вызывает уважение)
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Lokomotiv__1992
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У Леброн характер .. что большинству просто надо стоять в сторонке и завидовать. Он не раз падал .. встал и становился лучше. Потом вот в таких играх , когда сказал .. и не пошло , мог упустить руки , сказать возраст. Бывает ) но не тут то было .. сегодня в игре было то чувство что играет живая легенда, ещё день такой может из-за этого . Или возможно что ему уже и в правду скоро 40 лет.. хоть его фанат но не думал что он будет в 38 лет так играть . Ээ
+3
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+3
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Dimassss6
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Возраст перед свое. Надо интенсивней разминаться
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-3
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