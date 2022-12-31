Деннис Шредер: «Леброн сказал, что наберет 40 очков в матче с «Атлантой»

Разыгрывающий « » во время послематчевого интервью форварда заявил, что 4-кратный MVP обещал добраться до отметки в 40 очков в игре с «Атлантой».

Шредер: Леброн сказал, что наберет 40 очков в матче с «Атлантой». Он произнес эти слова перед игрой.

Джеймс: Было дело. Я сказал ему об этом перед игрой, так что не мог не сделать этого. Правда, после 1 из 5 с игры на старте у меня были сомнения, что все получится.

Джеймс в день 38-летия набрал рекордные для себя в сезоне 47 очков.

Ранее Шредер рассказывал, что Джеймс «собирается отыграть еще 5-7 сезонов и завершить в 45 лет».

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