Кевин Дюрэнт: «Мы знали, что у «Хорнетс» может пойти бросок»

Звездный форвард « » прокомментировал победу над « » (123:106), которая стала для его команды 11-й подряд.

«Мы знали, что у «Хорнетс» может пойти бросок. Они забросили несколько трехочковых в первой половине, поэтому мы понимали, что в третьей четверти они могут разбросаться. И они это сделали. Они сократили разрыв до 6 очков.

Мы были в такой ситуации раньше, поэтому знали, что делать. Мы реализовали первую атаку после тайм-аута и одержали победу», – сказал Дюрэнт.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться