Кевин Дюрэнт: «Мы знали, что у «Хорнетс» может пойти бросок»
Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт прокомментировал победу над «Шарлотт» (123:106), которая стала для его команды 11-й подряд.
«Мы знали, что у «Хорнетс» может пойти бросок. Они забросили несколько трехочковых в первой половине, поэтому мы понимали, что в третьей четверти они могут разбросаться. И они это сделали. Они сократили разрыв до 6 очков.
Мы были в такой ситуации раньше, поэтому знали, что делать. Мы реализовали первую атаку после тайм-аута и одержали победу», – сказал Дюрэнт.
Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться
1 комментарий