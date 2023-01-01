Кевин Дюрэнт: «Мы знали, что у «Хорнетс» может пойти бросок»

Теги Шарлотт Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт прокомментировал победу над «Шарлотт» (123:106), которая стала для его команды 11-й подряд.

«Мы знали, что у «Хорнетс» может пойти бросок. Они забросили несколько трехочковых в первой половине, поэтому мы понимали, что в третьей четверти они могут разбросаться. И они это сделали. Они сократили разрыв до 6 очков.

Мы были в такой ситуации раньше, поэтому знали, что делать. Мы реализовали первую атаку после тайм-аута и одержали победу», – сказал Дюрэнт.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться

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1 комментарий

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С новым годом Кевин
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