Тайлер Хирро забросил победный трехочковый под сирену в матче против «Юты»

Теги Майами НБА видео Юта Лаури Маркканен Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро принес своей команде победу над «Ютой», забросив трехочковый под сирену – 126:123.

За 6,3 секунды до конца четвертой четверти форвард «Джаз» Лаури Маркканен реализовал три штрафных и сравнял счет (123:123). Хирро получил передачу из-за лицевой, прошел через всю площадку и отправил мяч в кольцо, выпрыгнув с одной ноги перед трехочковой дугой в окружении трех игроков соперника.

Хирро завершил матч с 29 очками (10 из 20 с игры, 3 из 11 из-за дуги), 9 подборами, 6 передачами и 2 перехватами.

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2 комментария

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Вадим Ахтямов
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Откровенно говоря залетела шляпа конечно, но Хирро красавчик за свою самоуверенность))
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Сергей Проскурин
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Белый парень красава
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