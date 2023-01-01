Атакующий защитник « » принес своей команде победу над «Ютой», забросив трехочковый под сирену – 126:123.

За 6,3 секунды до конца четвертой четверти форвард «Джаз» реализовал три штрафных и сравнял счет (123:123). Хирро получил передачу из-за лицевой, прошел через всю площадку и отправил мяч в кольцо, выпрыгнув с одной ноги перед трехочковой дугой в окружении трех игроков соперника.

Хирро завершил матч с 29 очками (10 из 20 с игры, 3 из 11 из-за дуги), 9 подборами, 6 передачами и 2 перехватами.

25 лучших молодых игроков НБА по версии пользователей Sports.ru