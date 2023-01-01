Лука Дончич набрал 50+ очков в третий раз за пять матчей. «Даллас» одержал 6-ю победу подряд

51 очко разыгрывающего « » помогло его команде одержать победу над « » (126:125) в предновогоднем матче 31 декабря.

23-летний словенец набрал 50+ очков в третий раз за последние пять матчей и в четвертый раз за карьеру. У всех остальных игроков в истории «Мэверикс» всего 4 матча с 50 очками вместе взятых.

Дончич реализовал 18 из 29 с игры, 6 из 10 из-за дуги, 9 из 15 с линии штрафных, а также сделал 9 передач, 6 подборов, 4 перехвата, 1 блок-шот и не совершил ни одной потери за 37:14 игрового времени.

«Мэверикс» одержали шестую победу подряд.

Во вторник, 27 декабря, Дончич оформил рекордный в истории НБА трипл-дабл, набрав 60 очков, 21 подбор и 10 передач в игре против «Нью-Йорка» (126:121 ОТ).

Словенский защитник стал первым игроком в истории лиги, набравшим 250 очков, 50 подборов и 50 передач за пять матчей.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

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