Лука Дончич набрал 50+ очков в третий раз за пять матчей. «Даллас» одержал 6-ю победу подряд
51 очко разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича помогло его команде одержать победу над «Сан-Антонио» (126:125) в предновогоднем матче 31 декабря.
23-летний словенец набрал 50+ очков в третий раз за последние пять матчей и в четвертый раз за карьеру. У всех остальных игроков в истории «Мэверикс» всего 4 матча с 50 очками вместе взятых.
Дончич реализовал 18 из 29 с игры, 6 из 10 из-за дуги, 9 из 15 с линии штрафных, а также сделал 9 передач, 6 подборов, 4 перехвата, 1 блок-шот и не совершил ни одной потери за 37:14 игрового времени.
«Мэверикс» одержали шестую победу подряд.
Во вторник, 27 декабря, Дончич оформил рекордный в истории НБА трипл-дабл, набрав 60 очков, 21 подбор и 10 передач в игре против «Нью-Йорка» (126:121 ОТ).
Словенский защитник стал первым игроком в истории лиги, набравшим 250 очков, 50 подборов и 50 передач за пять матчей.
Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену
Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать
Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча
Я помню меня тренер в детстве троллил за пузико и постоянно грозил с тренировок выгнать, хотя я убивал школотронов в одну калитку, пусть и в футболе.
В итоге минус два колена, надеюсь Лука не повторит моих ошибок, а нагрузки у него поболее))
Хотел видать Попа позлить)