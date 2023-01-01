Лука Дончич набрал 50+ очков в третий раз за пять матчей. «Даллас» одержал 6-ю победу подряд

Теги Даллас Сан-Антонио НБА видео Лука Дончич Баскетбол

51 очко разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича помогло его команде одержать победу над «Сан-Антонио» (126:125) в предновогоднем матче 31 декабря.

23-летний словенец набрал 50+ очков в третий раз за последние пять матчей и в четвертый раз за карьеру. У всех остальных игроков в истории «Мэверикс» всего 4 матча с 50 очками вместе взятых.

Дончич реализовал 18 из 29 с игры, 6 из 10 из-за дуги, 9 из 15 с линии штрафных, а также сделал 9 передач, 6 подборов, 4 перехвата, 1 блок-шот и не совершил ни одной потери за 37:14 игрового времени.

«Мэверикс» одержали шестую победу подряд.

Во вторник, 27 декабря, Дончич оформил рекордный в истории НБА трипл-дабл, набрав 60 очков, 21 подбор и 10 передач в игре против «Нью-Йорка» (126:121 ОТ).

Словенский защитник стал первым игроком в истории лиги, набравшим 250 очков, 50 подборов и 50 передач за пять матчей.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jordan95
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец Лука, за всех толстых отдувается!
Я помню меня тренер в детстве троллил за пузико и постоянно грозил с тренировок выгнать, хотя я убивал школотронов в одну калитку, пусть и в футболе.
В итоге минус два колена, надеюсь Лука не повторит моих ошибок, а нагрузки у него поболее))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Согрин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну вот видно, что он играл на очки. Во многих ситуациях, где он обычно отдает передачи, он брал на себя.
Хотел видать Попа позлить)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DirkMavs
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лука конечно бесподобен, этот парень ещё не раз перепишет историю рекордов НБА...ещё хоть немножко было бы должной отдачи от партнёров...вообще было бы супер
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
david lamer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зверь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Перешёл Рубикон
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Привет Поповичу
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий