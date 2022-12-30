Лука Дончич получил случайный удар по лицу, а затем технический

Теги Даллас Хьюстон НБА судьи Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич во время матча против «Хьюстона» (129:114) получил случайный удар по лицу и технический фол за споры с судьей.

Инцидент произошел за 3:55 до конца третьей четверти встречи. Дончич попытался пройти под кольцо, но упал на паркет после того, как один из игроков «Рокетс» попал ему по лицу. Словенец поднялся и высказал судье недовольство по поводу пропущенного фола, показывая царапину на лице.

Судья наказал Дончича техническим фолом.

Лидер «Мэверикс» завершил встречу с 35 очками, 15 подборами и 12 передачами, оформив трипл-дабл во втором матче подряд.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий