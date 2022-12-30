Лука Дончич получил случайный удар по лицу, а затем технический

Звездный разыгрывающий « » во время матча против « » (129:114) получил случайный удар по лицу и технический фол за споры с судьей.

Инцидент произошел за 3:55 до конца третьей четверти встречи. Дончич попытался пройти под кольцо, но упал на паркет после того, как один из игроков «Рокетс» попал ему по лицу. Словенец поднялся и высказал судье недовольство по поводу пропущенного фола, показывая царапину на лице.

Судья наказал Дончича техническим фолом.

Лидер «Мэверикс» завершил встречу с 35 очками, 15 подборами и 12 передачами, оформив трипл-дабл во втором матче подряд.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену