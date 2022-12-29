Энтони Дэвис вернется на площадку не раньше середины января

Форвард « » продолжает восстанавливаться после стрессовой травмы стопы.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, несмотря на отсутствие перелома, звездный баскетболист не вернется на площадку как минимум до середины января.

Дэвис не играет с 16 декабря. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, набирая в среднем 27,4 очка, 12,1 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата и 2,1 блок-шота.

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