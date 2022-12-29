Энтони Дэвис вернется на площадку не раньше середины января

Теги травмы Лейкерс НБА Энтони Дэвис Шэмс Чарания Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис продолжает восстанавливаться после стрессовой травмы стопы.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, несмотря на отсутствие перелома, звездный баскетболист не вернется на площадку как минимум до середины января.

Дэвис не играет с 16 декабря. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, набирая в среднем 27,4 очка, 12,1 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата и 2,1 блок-шота.

Джек Бауэр против ЦСКА, внезапный Фридзон и 113 килограммов отличного Рейнольдса. Итоги декабря в Единой Лиге от Рахона

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jakie
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Середина января это хорошо. Главное, чтоб правда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий