Энтони Дэвис вернется на площадку не раньше середины января
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис продолжает восстанавливаться после стрессовой травмы стопы.
Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, несмотря на отсутствие перелома, звездный баскетболист не вернется на площадку как минимум до середины января.
Дэвис не играет с 16 декабря. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, набирая в среднем 27,4 очка, 12,1 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата и 2,1 блок-шота.
Джек Бауэр против ЦСКА, внезапный Фридзон и 113 килограммов отличного Рейнольдса. Итоги декабря в Единой Лиге от Рахона
1 комментарий