У Энтони Дэвиса нет перелома

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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче с «Денвером» в прошлую пятницу.

Инсайдер Крис Хэйнс уточнил информацию о состоянии Дэвиса, у которого диагностирована стрессовая травма правой стопы. Отмечается, у звездного баскетболиста нет перелома.

Дэвиса повторно осмотрят примерно через 2 недели. Если восстановительный процесс будет идти успешно, то Энтони увеличит нагрузки с прицелом на возвращение в состав.

В нынешнем сезоне НБА Дэвис провел 25 матчей, набирая в среднем 27,4 очка, 12,1 подбора, 2,6 передачи, 1,3 перехвата и 2,1 блок-шота.

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