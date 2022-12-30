Евролига. «Црвена Звезда» – «Барселона», «Панатинаикос» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи

Сегодня в рамках 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Сербская «Црвена Звезда» примет испанскую «Барселону», в греческом дерби «Панатинаикос» встретится с «Олимпиакосом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Баскония Испания – 11-5, Монако Франция – 11-5, Фенербахче Турция – 10-5, Барселона Испания – 10-5, Реал Испания – 10-6, Олимпиакос Греция – 9-6, Маккаби Израиль – 9-6, Црвена Звезда Сербия – 8-7, Жальгирис – 8-8, Анадолу Эфес Турция – 8-8, Валенсия – 7-9, Партизан Сербия – 7-9, Панатинаикос Греция – 6-9, Виллербан Франция – 6-9, Милан Италия – 6-10, Виртус Италия – 5-9, Бавария Германия – 5-11, Альба Германия – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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