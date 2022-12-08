Бывший игрок НБА Бен Гордон был пойман в Гарлеме, штат Нью-Йорк, после того, как бросался на прохожих и пытался причинить им увечья швейной иглой.

Гордон был задержан полицией и доставлен в больницу.

«Я не понимал, что происходит. Просто шел мимо и увидел Бена со швейной иглой, он пытался проткнуть ей каких-то людей. Даже не знаю, что добавить», – рассказал свидетель происшествия.

В начале ноября Гордон был арестован по обвинению в избиении двух охранников «Макдоналдса» в Чикаго. По данным полиции Чикаго, 39-летний Гордон ударил 29-летнего охранника и повалил его на землю, после чего толкнул другого охранника, которому был 21 год. Оба пострадавших отказались от медицинской помощи.

10 октября Гордон был арестован в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке после того, как ударил своего 10-летнего сына по лицу, когда они готовились к посадке на рейс в Чикаго. Сообщалось, что во время ареста баскетболист нанес травмы сотрудникам аэропорта и полиции.

В прошлом Гордон уже несколько раз оказывался под арестом. Экс-игрока «Чикаго» задерживали по подозрению в нападении и ограблении в 2017 году. Он также был задержан за вождение автомобиля с поддельными номерными знаками и ложное включение пожарной сигнализации в своем доме в Лос-Анджелесе.

Несколько лет назад Гордон сообщил, что страдает биполярным расстройством. Многие связывают неустойчивое поведение экс-баскетболиста с состоянием психического здоровья.

«Думал о самоубийстве каждый день». Бен Гордон стал кумиром Чикаго после Джордана, а сейчас сходит с ума и бросается на людей