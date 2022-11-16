Опубликовано фото Бена Гордона после ареста

TMZ Sports опубликовал фотографию бывшего игрока НБА Бена Гордона, сделанную сразу после его ареста по обвинению в избиении двух охранников «Макдоналдса» в Чикаго.

Баскетболист был арестован 4 ноября. По данным полиции Чикаго, 39-летний Гордон ударил 29-летнего охранника и повалил его на землю, после чего толкнул другого охранника, которому был 21 год. Оба пострадавших отказались от медицинской помощи.

Гордону было предъявлено обвинение в двух мелких правонарушениях. Первое судебное заседание назначено на следующий месяц.

10 октября Гордон был арестован в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке после того, как ударил своего 10-летнего сына по лицу, когда они готовились к посадке на рейс в Чикаго. Сообщалось, что во время ареста баскетболист нанес травмы сотрудникам аэропорта и полиции.

В прошлом Гордон уже несколько раз оказывался под арестом. Экс-игрока «Чикаго» задерживали по подозрению в нападении и ограблении в 2017 году. Он также был задержан за вождение автомобиля с поддельными номерными знаками и ложное включение пожарной сигнализации в своем доме в Лос-Анджелесе.

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